الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالفيوم

مركز شرطة إبشواي،
مركز شرطة إبشواي، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهدها لكشف غموض عثور أهالي قرية سنرو البحرية بمركز إبشواي، على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة فى الأراضى الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

جثة مجهولة داخل الأراضي الزراعية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية سنرو البحرية، بعثورهم على جثة سيدة مجهولة الهوية لا يوجد معها أى أوراق ثبوتية، وملقاة فى الأراضى الزراعية على طريق القرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إبشواي إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي لعرضها علي الطبيب الشرعي، لإعداد تقرير بالصفحة التشريحية، وبيان أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن حول الواقعة.

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وتحرر محضر بمركز شرطة إبشواي، وجار العرض على النيابة العامة.

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