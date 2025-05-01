الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

قناة CBS: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيترك منصبه

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

ذكرت قناة CBS في تقرير لها، اليوم الخميس، أن  مستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض مايك والتس سيترك منصبه.

 مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس سيترك منصبه

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة تسريبات تطبيق “سيجنال”، بشأن توجيه ضربة جوية للحوثيين في اليمن، وذلك بعد إضافة صحفي إلى جروب يضم كبار رجال البيت الأبيض بالخطأ.

وحمل البيت الأبيض مايك والتس مسؤولية التسريبات على  تطبيق «سيجنال»، والتي تم خلالها مناقشة  شن غارات ضد الحوثيين في اليمن.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنذاك أن مستشار الأمن القومي الأمريكي يتحمل مسؤولية واقعة سيجنال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زال «يثق» بفريق الأمن القومي، وفق «رويترز».

وأضاف البيت الأبيض أن «سيجنال تطيبق معتمد وهو أكثر السبل أمنًا وفعالية في التواصل». كما أشار إلى أن المحادثة لم تتضمن معلومات سرية.

وبدورها، أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأيريكية تولسي غابارد خلال جلسة بمجلس النواب الأمريكي عن التهديدات العالمية، والتي كانت مقررة قبل نشر خبر المحادثة، إن إضافة رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى محادثة «سيجنال» كان خطأ.

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مستشار الامن القومي البيت الأبيض اليمن سيجنال

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