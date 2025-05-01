اعتزال شيكابالا يصيب مشجعي الزمالك بالقلق، وجماهير القلعة البيضاء يكشفون حقيقة الرسالة الغامضة

اعتزال شيكابالا، حالة من الصمت والقلق سادت عددا من جماهير ومشجعي نادي الزمالك، بسبب تلقيهم رسالة غامضة ومزعومة تخبرهم باعتزال لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

رسالة اعتزال لاعب الزمالك شيكابالا

البداية كشفها أستاذ مساعد بكلية الطب الدكتور وليد رشوان، قال فيها: "إيه الخبر الغريب ده، حد جاله نوتيفيكشن اعتزال شيكابالا".

رسالة اعتزال شيكابالا المزعومة، فيتو



وعلق أحد مشجعي نادي الزمالك محمد سعد الله قائلًا: "اتخضيت لما شفتها وزعلت كأني مش عارف إنه هيعتزل".

ورد البلوجر عبد الرحمن سلامة: "لسه جاية حالا واستغربت جدًا افتكرت أنه أعلن اعتزاله".

وعبر العديد من مشجعي نادي الزمالك عن اندهاشهم وتفاجئهم برسالة اعتزال شيكابالا قائلين: "إن الرسالة وصلتهم من تطبيق سوفا سكور، وأنها انتشرت بين العديد من مشجعي القلعة البيضاء"، مؤكدين أن الرسالة سببت حالة من الاندهاش بين المشجعين".

حقيقة اعتزال لاعب الزمالك شيكابالا

وعلق أحد مشجعي الزمالك قائلين: "شكرًا شيكابالا على كل ما قدمته لنا المرحلة القادمة مرحلة بناء لشباب واعد وأحلام جديدة".

رسالة غامضة باعتزال شيكابالا، فيتو



ورد البلوجر أحمد نصر الدين قائلًا: "شيكابالا رمز من رموز النادي وأفضل لاعب في أفريقيا وأحرف ما أنجبت القارة عبر تاريخه.. كلنا بنحبك يا شيكابالا".

وتساءل العديد من جمهور الزمالك قائلين: "هل اعتزل حقًا شيكابالا؟!".

وعلق البلوجر إسلام حسين: "كنا هنخسر السوبر المصري لولا شيكابالا خسارة لقب عالمي بعد تضييع ركلات جزاء بدا أنها محسومة بسبب كهربا وعمر كمال عدم الفوز على المنافس المباشر ليك على بطولة الدوري بيراميدز والزمالك ذهابًا وإيابا".

عرض جديد لـ شيكابالا وحقيقة اعتزاله

وعبر أحد النشطاء عن اندهاشه فقال: "إن الناقد الرياضي محمد عراقي قال إن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية في الدوري الكندي، خلال الفترة الماضية".

هل سيعتزل شيكابالا، فيتو



وقالت البلوجر همس أسامة: "شوفت بوست إن بعد سبع ماتشات من دلوقتي هيبقى شيكابالا بيعتزل أتمنى ميبقاش صح الكلام ده عشان الكوكب مش مستعد لشحنة النكد اللي هقدمها".

وعلق آخرون أن إعلان اعتزال شيكابالا ليس صحيحًا، وأنه لم يخرج من اللاعب إعلان رسمي بذلك، وأن الرسالة التي وصلت إلى مشجعي الزمالك باعتزال شيكابالا ليست صحيحة.

عقوبات اتحاد الكرة على شيكابالا

جدير بالذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

اتحاد الكرة يوقع عقوبات على شيكابالا، فيتو



وجاء نص قرار إدارة المسابقات باتحاد الكرة "إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها".

ويذكر أن لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، قد حدد موعد اعتزاله، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية.

وكان شيكابالا قد أبلغ بعض المقربين منه، مؤكدًا أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، على أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجارى.

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