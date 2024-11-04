رياح الأزمات تضرب الزمالك.. حقيقة اعتزال شيكابالا.. والتفاصيل الكاملة لأزمة مستحقات جوميز

بعد أن غمرت الأفراح ميت عقبة بتتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، خاصة مع الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق مع البرتغالى جوزيه جوميز، من جديد ضربت الأزمات الفريق بعد خسارة لقب السوبر المصرى لحساب الأهلي.



فبعد أن كان أكثر المتشائمين من جماهير الزمالك يرى أن الفريق قد يخسر السوبر المصرى لصالح الغريم التقليدي، تبين أن الخسائر أكبر بسبب الأزمة التى يمر بها عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى لاعبا الأبيض فى الإمارات.



وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن ما حدث لثلاثى الأبيض فى الإمارات، أثر بشكل كبير على استقرار الفريق، بعد أن وصل لحالة جيدة فنيا ونفسيا بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.



وقال مصدر داخل نادى الزمالك: إن مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب يدرس توجيه الشكر لعبد الواحد السيد بعد الأزمة التى تعرض لها فى الإمارات، خاصة بعد احتمالية غيابه لفترة عن الفريق، وأشار إلى أن إدارة الزمالك فى الوقت الحالى تبحث عن بديل لعبد الواحد السيد، وعند وجود اسم مناسب بعد الاتفاق عليه وعرضه على جوميز ستقوم بالتعاقد معه ليكون خليفة عبد الواحد السيد.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل إن واحدة من الأزمات التى ضربت الزمالك بعد خسارة السوبر المصرى أيضا هى غضب جوزيه جوميز من الإدارة، بسبب عدم تلبية طلباته فى الميركاتو الصيفى الماضي، وقال مصدر فى الزمالك إن جوميز غاضب بشدة بسبب خسارة السوبر المصري، وألقى اللوم على إدارة الزمالك لضعف التدعيمات، خاصة أنه لم يستطع تعويض غياب دونجا وشلبى عن مباراة الأهلي، والتى كلفت الأبيض خسارة السوبر من وجهة نظر الخواجة، وكان جوميز قد تحدث مع حسين لبيب، وأكد له أنه خلال مباراة الأهلى لم تسعفه دكة البدلاء، وأنه يعانى من أزمة حقيقية لاختلاف مستوى اللاعب الأساسى عن البديل.



وأبدى جوميز غضبه لحسين لبيب خاصة أن طلباته لم يتم تلبيتها، بل وتم التعاقد مع لاعبين على غير رغبته.



كما كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة رغبة جوزيه جوميز فى الرحيل عن صفوف الفريق، بعد العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد غضبه من عدم تلبية طلباته، وقال إن جوميز مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقده بنهاية موسم 2024-2025، وأن هناك نية لاستمراره فترة أطول لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن جوميز لم يبلغ إدارة الزمالك برغبته فى الرحيل كما يتم تداوله، بل إن البرتغالى يريد الاستمرار مع الزمالك، بعد أن ذاق طعم البطولات القارية لأول مرة فى تاريخه داخل جدران ميت عقبة.



على جانب آخر كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن تفكير محمود عبد الرازق شيكابالا فى الاعتزال بعد أن كان أحد أسباب خسارة الزمالك لقب السوبر المصري، بإهداره ركلة جزاء كانت تمنح الزمالك البطولة على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلي، وتلقى شيكابالا هجوما حادا من بعض جماهير الزمالك خلال الفترة الماضية، لتندلع أخبار برغبة اللاعب فى اعتزال كرة القدم بدلا من نهاية الموسم الجاري، وقال مصدر مقرب من شيكابالا أن اللاعب لا ينوى الاعتزال إلا بنهاية الموسم الجارى كما أعلن من قبل، وأضاف أن شيكابالا حزين من ضياع ركلة الجزاء، واعتذر للاعبين داخل غرف خلع الملابس عقب ضياع اللقب وانهمر فى البكاء، إلا أنه لم يناقش فكرة اعتزاله كرة القدم بعد خسارة السوبر.