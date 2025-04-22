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رياضة

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  تفاصيل إصابة قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، والتي تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

وأكد أسامة في تصريحات خاصة أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها شيكابالا أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة، وهي إصابة تستدعي فترة علاج وتأهيل تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع من تاريخ الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له، حيث يخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي وتأهيل يومية، تحت إشراف الفريق الطبي بالنادي، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للعودة إلى الملاعب دون أي مضاعفات.

وأوضح أسامة أن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن قرار عودته للمشاركة في التدريبات سيكون بعد التأكد من تعافيه الكامل واستجابته للبرنامج العلاجي.

وتُعد إصابة شيكابالا ضربة قوية للفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها القائد، ودوره المهم داخل وخارج الملعب، خاصة في المباريات الحاسمة خلال الفترة المقبلة.

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