تفاصيل أول اتصال هاتفى بين عبد العاطى ووزير خارجية السودان الجديد

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع عمر صديق وزير خارجية السودان الجديد، اليوم الخميس، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى

أكد الوزير عبد العاطى، العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، مشددًا على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه. وشدد على تضامن مصر مع السودان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدا الحرص على التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

تقدير السودان لما تبذله مصر من جهود لدعمها

من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني الجديد اللفتة الكريمة للاتصال فور تعيينه، معربًا عن تقديره الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تبذله مصر من جهود لدعم السودان، واتفق الوزيران على تكثيف التواصل والتشاور خلال الفترة القادمة.

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