موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

حدد مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ضوابط وموعد تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

تحرير العلاقة الإيجارية

ونصت المادة (5) على أن: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

القيمة الايجارية

فيما نصت المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

فيما نصت المادة 4 من مشروع القانون على أن: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

تعديلات الايجار القديم

وحددت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مواعيد جلسات الاستماع للمستأجرين والملاك، حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مستمرة من أجل التوصل لتوافق لصالح جميع الأطراف.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

سماع رأي الملاك والمستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد أن الأسبوع المقبل، سيشهد الاستماع لرأي الملاك في اجتماع الأحد المقبل، وكذلك سماع رؤية المستأجرين في اجتماع اللجنة يوم الإثنين.

قيمة إيجار الوحدات بنظام الإيجار القديم

وكان اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

وأكد أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشًا، مشيرًا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة ما بين 50 إلى 100 جنيه.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.

إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم

وكشف اللواء خيرت بركات، أنه وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفًا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألفًا للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

عدد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلًا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد.

عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم

وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

تفاصيل تعداد السكان في 2017

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.