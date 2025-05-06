الثلاثاء 06 مايو 2025
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سياسة

أستاذ قانون: إنهاء عقود الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية العليا

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، فيتو

وصف الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024، بشأن بطلان الأجرة في قانون الإيجار القديم، بأنه يعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. 

وضع معايير موضوعية في زيادة الأجرة

وأشار خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته، حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.

وانتقد المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا.

وأكد أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ التي قضت بأن العقد ما زال صحيحًا، كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني.

المستأجر لم يرتكب خطأ حتى يطرد من مسكنه

وقال: المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له، وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جدًا، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء، فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه.

لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية 

وأكد أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية، لأن القياس فيه فرق كبير، حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر، أما حق السكن فهو مكفول طبقًا للدستور.

وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف، وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية، فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة، ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية، وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر.

وأكد أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.

 

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