مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في صيغته الحالية المقدمة من الحكومة.

إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

وعبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف مستقبل وطن، بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

تحذير من خطورة تعديل قانون الإيجار القديم

يشار إلى أنه حذّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تمريره بصيغته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، على حد تعبيره، مشددًا على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وتساءل النائب عن مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلًا: "هل نحن بصدد تشريع لصالح المواطنين أم لصالح أطراف أخرى؟".

مطالب ببيانات واضحة من الحكومة بشأن وحدات الإيجار القديم

وتابع: "محتاجين من الحكومة بيانات عن عدد هذه الشركات وعدد عقارات الإيجار القديم التي اشترتها خاصة في منطقة وسط البلد".

وقال: مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم تجاوز حكم الدستورية، لكنه شدد على أن الحديث يجب أن يركز على الأجرة فقط، وهي ما تضمنه الحكم الدستوري وليس على إنهاء العلاقة الإيجارية ذاتها.

مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم غير مدروس

وأشار إلى أن إصدار القانون بشكل غير مدروس سيكون تصديرًا لأزمة قد تدفع بالدولة إلى "الهاوية"، متسائلًا: "هل الدولة جاهزة لتطبيق هذا القانون؟ وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى محتملة؟".

كما تساءل عن مصير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" حال تم إخلاؤهم من وحداتهم السكنية، في ظل أن تغيير محل السكن يؤدي إلى وقف صرف المعاش طبقًا للشروط الحالية.

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