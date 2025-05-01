الخميس 01 مايو 2025
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سياسة

إسكان النواب تعد قائمة بأسماء الجهات المشاركة في جلسات قانون الإيجار القديم

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائمة بأسماء الجهات التى سيتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة  تعديل قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم أمام لجنة الإسكان بالنواب

وتنعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكل مستمر، حتى 19 مايو الجاري.

الاستماع لرأي المستأجرين في قانون الإيجار القديم 

وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

الاستماع لرأي الملاك في قانون الإيجار القديم 

يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.

وكان النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، أشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التي تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم 

وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. 

موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم 

وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

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