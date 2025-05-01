ظاهرة احتراق أشجار إسرائيل من داخلها تثير الفزع، والنشطاء: معجزة وغضب من الله (فيديو)

احتراق أشجار إسرائيل من الداخل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب للحرائق التي اندلعت في إسرائيل، ولا تزال مستمرة، حيث أظهر الفيديو ظاهرة وُصفت بـ "الغامضة" عن حريق الأشجار من الداخل وتحولها لرماد، بينما يظل الخارج غير محترق.

ظاهرة احتراق الأشجار في إسرائيل

وأثارت ظاهرة احتراق الأشجار في إسرائيل، بشكل غريب من الداخل، ردود أفعال واسعة من النشطاء، حيث وصف البعض الظاهرة بأنها واحدة من العجائب، وأنها معجزة من عند الله، فيما أكد آخرون أن الأشجار المحترقة استقدمها المستوطنون اليهود من أوروبا لمزارعهم.

الغريب أن مراسل "القناة 14" العبرية هيليل بيتون روزينا وصف الحرائق الضخمة المندلعة في إسرائيل بأنها "لغز، حيث اندلعت العشرات من الحرائق في جميع أنحاء البلاد، ولا يوجد حريق واحد في منطقة عربية".

الشجرة تحترق من الداخل وتثير الفزع، فيتو

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع حرق الأشجار من الداخل قائلون: "من أغرب ما رأت عيني حرائق إسرائيل ليست مجرد نيران... بل هي رسائل من الله! نيران تلتهم الجذور لا الأوراق فقط، وكأنها تبحث عن أصل الظلم لا ظاهره.. من يزرع القتل والدمار في غزة وصنعاء وبيروت، سيحصد لهبًا لا يُطفئه إلا عدل الله. غضب الله".

المستوطنون استوردوا الأشجار من أوروبا

وعلق أحد النشطاء قائلين: "هذه الأشجار مستوردة من أوروبا بناء على طلب نتنياهو ليست من الأشجار الأصلية في الأراضي الفلسطينية... وهذا أمر غريب فكل شيء وكل شخص ليس من سكان الأراضي الفلسطينية يجب أن يغادره".

🚨⚡️ غير عادي:



الحرائق في إسرائيل غريبة جدًا.. pic.twitter.com/tuCnaQxhc7 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) April 30, 2025

فيما أكد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن "أنواع الأشجار التي احترقت في حرائق إسرائيل الضخمة في غابة إشتاؤول المحترقة تحتوي عادة على أشجار الصنوبر (شائع وسريع الاشتعال)، والبلوط (مثل بلوط كاليبرينوس الأصلي)، والسرو (مستخدم في التشجير).

وأشار عدد من النشطاء إلى أن "هذه الأنواع من الأشجار مزروعة بكثرة من قبل الصندوق القومي اليهودي. والتقارير ركزت على مكافحة الحرائق وليس على الأشجار."



نبوءة أرميا وحرق منزل نتنياهو

وعلق البلوجر ناصر آل صوراني، قائلًا: "حرائق ضخمة تلتهم الأشجار والبيوت وظاهرة غريبة الأشجار تحترق من الداخل والنيران تحاصر جنود في ثكنة إسرائيلية واندلاع حريق هائل في مصنع كرتون بمدينة بات يام، وتم استدعاء 10 فرق إطفاء إلى المكان".

احتراق أشجار إسرائيل من الداخل، فيتو

أما البلوجر معاذ حمزة فقال: "حريق جبال القدس يشل إسرائيل.. ونبوءة إرميا عن الحرائق تثير الرعب، وتشير لـ موت نتنياهو دون أن يكتمل حلمه... وحريق القدس يفضح عجز إسرائيل المؤسسي، فالحرائق الضخمة اشتعلت في جبال القدس، ووصلت إلى مداخل القبور والطريق السريع الأول والثالث، وتسببت في شلل واسع داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. معاريف أكدت أن مستشار الأمن القومي ومسؤولي مكتب نتنياهو تجاهلوا تحذيرات الأرصاد الجوية".

وقال معاذ حمزة عن نبوءة أرميا: " نبوءة إرميا تثير الجدل، حيث أشار الفيديو إلى أن إشعال الحرائق قرب القدس هو تحقق لما جاء في الإصحاح الثاني من سفر إرميا، والذي يتنبأ بـ"حرق منزل الملك"، وسط حديث داخلي إسرائيلي عن أن نتنياهو اعتبر نفسه "ملك إسرائيل"، ما يعزز البُعد الرمزي للحريق."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.