الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يعلن اعتقال 18 مشتبها بهم في إشعال حرائق جبال القدس

حرائق جبال القدس،
حرائق جبال القدس، فيتو

 أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتقال 18 مشتبهًا بهم في إشعال حرائق جبال القدس.

 

إخماد بؤر حرائق اندلعت في مناطق مختلفة من القدس

 ويشار إلى أن 155 فريق إطفاء يعمل على إخماد بؤر حرائق اندلعت في مناطق مختلفة من القدس، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لم يتم السيطرة على النيران حتى الآن.

ووفق وسائل إعلام الإسرائيلية؛ فإن 17 إطفائيًا أُصيبوا أثناء محاولتهم التعامل مع الحرائق.

وأشارت المصادر ذاتها؛ إلى أن 15 طائرة كبيرة وفرق إطفاء من سلاح الجو من مختلف القواعد شاركت ليلًا في جهود إطفاء الحرائق.

 

تدخل عشر فرق إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق

 والتهمت النيران  نحو 19,600 دونم من الغابات في منطقة جبال القدس.

كما أوردت قناة "كان" العبرية أن حريقًا هائلًا اندلع داخل مصنع للكرتون في مدينة بات يام الساحلية، مما استدعى تدخل عشر فرق إطفاء لمحاولة السيطرة عليه.

من جهته، قال موقع "سروجيم" العبري إن بؤر حرائق جديدة سُجّلت حتى ساعات مساء الأمس، أبرزها حريق ضخم في منطقة "حمرا" بغور الأردن.

كما أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر لجيش الاحتلال بنشر وحدات للمساهمة في جهود احتواء النيران، مؤكدًا أن "الوضع يتطلب حشد كل الإمكانيات لإنقاذ الأرواح والسيطرة على ألسنة اللهب".

 

مشهد غير مسبوق دفع قوات الإسعاف إلى نشر وحدات دراجات نارية

 وفي مناطق بين "اللطرون" و"بيت شيمش"، قطعت الحرائق الطرق وأجبرت سائقين على ترك مركباتهم والفرار سيرًا على الأقدام، في مشهد غير مسبوق دفع قوات الإسعاف إلى نشر وحدات دراجات نارية لتقديم الدعم الطبي للمحاصرين وسط ازدحام مروري خانق.

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رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إشعال حرائق جبال القدس القدس

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