عمر الهرش يحصد ذهبية الكوميتيه وفضية الفوكوجو في بطولة أفريقيا للكاراتيه 2025

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب عمر حسني الهرش، على فوزه المشرّف في بطولة أفريقيا للكاراتيه، التي أقيمت أبريل الجاري.

حصل الطالب على المركز الأول في منافسات الكوميتيه الجماعي فوق 21 سنة رجال، والمركز الثاني في منافسات الفوكوجو كوميتيه لنفس الفئة، ليواصل بذلك سلسلة إنجازاته الدولية منذ انضمامه لمنتخب مصر عام 2018، وتتويجه بعدد من البطولات العالمية وكأس العالم وبطولات أفريقيا.

الطالب عمر الهرش، فيتو

تميز طلاب جامعة القناة

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، أن هذا الإنجاز يعكس التميز الحقيقي لطلاب الجامعة، ويبرهن على أن جامعة قناة السويس لا تكتفي بتقديم نموذج أكاديمي ناجح، بل تصنع أبطالًا يمثلون مصر على منصات التتويج القارية والعالمية.

وأشار إلى أن دعم الجامعة لطلابها الموهوبين في مختلف المجالات هو التزام راسخ ضمن رؤيتها الشاملة في إعداد جيل متكامل من الشباب القادر على التميز في كافة الميادين.

الجمع بين التفوق الدراسي والبطولات الرياضية

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بهذا الفوز الكبير، مشيدًا بالإرادة القوية التي يتحلى بها الطالب، وبالجهود التي يبذلها في الجمع بين التفوق الدراسي والبطولات الرياضية، مؤكدًا أن الجامعة تفتخر بأمثاله من الطلاب الذين يمثلون طاقة إيجابية وقدوة لزملائهم.

الطالب عمر الهرش، فيتو

كما ثمّن الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، الأداء البطولي للطالب، واعتبره امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي يحققها أبناء الجامعة على المستويين العلمي والرياضي، مشيرًا إلى أن الكلية تحتضن الطلاب المتميزين وتوفر لهم بيئة تعليمية وإنسانية محفزة على الإنجاز والابتكار.

وأشاد الدكتور باسم الهادي، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، بما أظهره الطالب من عزيمة ومهارة خلال مشاركته الأخيرة في البطولة، مؤكدًا أن الكلية لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها وتشجيعهم على التميز في مختلف المجالات، وأن ما حققه عمر حسني الهرش يضاف إلى سجل مشرف من الإنجازات الطلابية التي تعتز بها جامعة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.