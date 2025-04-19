فرقة ASTRO تتبرع بأرباح أغنية“Moon” تخليدا لذكرى أحد أعضائها (فيديو)

أطلقت فرقة الكيبوب ASTRO إلى جانب مجموعة من أصدقاء العضو الراحل مونبين، أغنية تذكارية تحت عنوان "Moon" صباح اليوم الموافق 19 أبريل، وجاءت هذه الأغنية في الذكرى السنوية الثانية لوفاته الراحل مون بين، لتكون بمثابة رسالة حب خالدة من الأصدقاء والعائلة والمعجبين، حملت طيف مونبين إلى القمر حيث يظل نوره حاضرًا في ذاكرة الجميع.

وأعلنت وكالة Fantagio أن جميع أرباح الأغنية سيتم التبرع بها للأعمال الخيرية تخليدًا لروح والقيم التي جسدها الرحل مونبين في حياته.

أغنية moon

وضم هذا العمل الموسيقي المشترك عددًا من ألمع نجوم الكيبوب الذين تربطهم علاقات شخصية قوية بمونبين، وشارك في أداء الأغنية:

أعضاء ASTRO: MJ، جينجين، تشا أونوو، يون سانها، شقيقته مون سوا من فرقة Billlie، روكي (عضو سابق في ASTRO)، أعضاء من SEVENTEEN: هوشي، وونوو، مينجيو، دي كي، سونجكوان، أعضاء من MONSTA X: آي إم، كيههيون، مينهيك، بانج تشان من Stray Kids، تشاني من SF9، عضوات VIVIZ، إلى جانب فنانين مستقلين مثل HELLO GLOOM وتشوي يو جونغ

لتظهر هذه المشاركة الواسعة مدى تأثير مونبين داخل الصناعة، ليس فقط كفنان موهوب، بل كإنسان محبوب من أصدقائه ومحيطه.

كتب أعضاء فرقة ASTRO وروكي كلمات الأغنية، بينما تولى جينجين مسؤولية التلحين، لتكون النتيجة عملًا صادقًا، بعيدًا عن التكلّف، ينبع من القلب مباشرة. ترمز الأغنية للقمر باعتباره رمزًا لمونبين؛ الضوء الذي غاب عن العالم، لكنه لا يزال ينير أرواح من أحبوه.

وجاء بأسلوب بسيط ومؤثر، يُظهر مشاهد تسجيل الفنانين ومقاطع أرشيفية لمونبين، مما أضفى على العمل لمسة شخصية عميقة.

وتأتي أغنية التكريم بعد عامين بالضبط من وفاة مونبين المأساوية يوم الأربعاء 19 أبريل 2023، عندما وجد مدير أعمال النجم البالغ من العمر 25 عامًا ميتًا في شقته في جانجنام. أرسل الخسارة موجات صدمة في جميع أنحاء الصناعة التي بدت، مرة أخرى، وكأنها أغفلت علامات التحذير من فنان في أزمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.