الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الزر

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الزراعي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الزراعي، أمام قرية المرازيق بالبدرشين، ووجود مصابي جراء الحادث.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى المكان الحادث، ونقل 10 مصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها.

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