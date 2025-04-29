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رياضة

الزمالك يرفض رسميا إجراء التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد الكرة

زيزو
زيزو

رفض نادي الزمالك في خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.

أحمد سيد زيزو 

وتمسك نادي الزمالك في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقًا للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقررة غدًا الأربعاء الموافق يوم 30 أبريل الجاري.

يأتي ذلك الخطاب ردًا على خطاب تلقاه النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك  بشكل قاطع، خاصة وأن مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة، ويحاول اللاعب اختلاقها لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

الزمالك يرد على إنذار زيزو: معلوماتك مغلوطة ومسيئة، والمطالبات المالية غير صحيحة

وكان نادي الزمالك، أصدر بيانا رسميا قويا ردا على اتهامات لاعب الفريق الكروي بالنادي أحمد سيد زيزو، والذي توترت علاقته بالقلعة البيضاء مؤخرا بعد رفضه التجديد.

بيان الزمالك

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي: "قام نادي الزمالك، عن طريق الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، بالرد على الإنذار المرسل من لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد "زيزو"، بعدما تضمن الإنذار الوارد إلى النادي معلومات مغلوطة ومسيئة للنادي وإدارته، فضلًا عن اشتماله على مطالبات مالية غير صحيحة".

وتابع الزمالك في بيانه: "وتضمن رد نادي الزمالك عددًا من النقاط التي توضح صحة موقف النادي، وذلك على النحو التالي:

أولًا: كل ما ورد بإنذار اللاعب غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أية مخاوف أو خطورة تبرر انقطاعه عن التدريب.

ثانيا: انقطاع اللاعب عن التدريب والمباريات يُعد إخلالًا جسيمًا بعقده، ويُلحق أضرارًا فادحة بالنادي ونتائجه في المسابقات.

ثالثًا: كل ما أورده اللاعب بخصوص استحقاقه للمبالغ الواردة في إنذاره لا أساس له من الصحة، وما ذكره بشأن الفقرة رقم "8" من البند السادس على أنه "بونص مستحق" غير صحيح؛ ففضلًا عن أن هذه العبارة لم ترد مطلقًا في العقد، ودسُت في الإنذار على خلاف ما هو ثابت بالعقد، فإن المبالغ المذكورة في هذا البند تُعد صافي ما يستحقه اللاعب عن المواسم الثلاثة، كمقابل التعاقد الوارد في البند الثاني من العقد، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة التي يتحملها اللاعب، وفقًا لما نص عليه البند الرابع، الفقرة "6"، من عقده مع النادي، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما اتفق عليه الطرفان صراحة وكتابة.

رابعًا: التأكيد على اللاعب بسرعة موافاة النادي بكافة عقود المواد الإعلانية والإعلامية التي ظهر فيها، حتى يتمكن النادي من استكمال تسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

خامسًا: مطالبة اللاعب بتقديم إيضاح وافٍ عمّا إذا كان قد قام بالفعل بالتوجه إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لاستخراج تأشيرة للمشاركة في مونديال الأندية.

سادسًا: التأكيد على اللاعب مجددًا بضرورة احترامه لتعاقده مع النادي، والتزامه بحضور التدريبات والمعسكرات والمباريات، مع استمرار النادي في تطبيق الجزاءات المالية عليه وفقًا لبنود اللائحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي".

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” لم يحضر لجلسة التحقيق الثانية التي حددتها الشؤون القانونية بالنادي أول أمس الأحد، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية وخروجه بتصريحات إعلامية دون إذن.

خطاب رسمي إلى مقر إقامة اللاعب في المنيا

وكانت إدارة الزمالك قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى مقر إقامة اللاعب في المنيا لإخطاره بموعد الجلسة، ولكن حتى الآن لم يحضر اللاعب.

وأضافت مصادر نادي الزمالك: سنمنحه فرصة فإذا لم يحضر سيرسل الزمالك إخطارا ثالثا مسجلا بعلم الوصول لتحديد جلسة ثالثة وأخيرة، وإذا لم يحضر اللاعب هذه الجلسة أيضًا، فسيتم رفع ملفه بالكامل إلى اتحاد الكرة، مرفقًا بكافة المستندات المتعلقة بالأزمة، بما في ذلك خطابات جلسات التحقيق، وأيام الغياب عن التدريبات، والغرامات المقررة، والمستحقات المتبقية له لدى النادي.

وكان زيزو قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضي، بعد استبعاده من قائمة الفريق أمام ستيلنبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية، وقد اشترط اللاعب صدور بيان رسمي من مجلس الإدارة يتعهد فيه بحمايته حال حضوره للنادي والخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام في التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع الزمالك.

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