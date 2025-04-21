جنرال أمريكي يكشف أسرارًا جديدة بشأن توجيه ضربة إلى إيران

كشف الجنرال الأمريكي السابق، دوجلاس ماكجريجور، عن السر الذي يمنع أمريكا من ضرب إيران، برغم من التحليلات التي تشير إلى خيار ضرب أمريكا لإيران في حالة عدم التوصل لاتفاق حول برنامج إيران النووي.

سر عدم قدرة أمريكا على ضرب إيران

وأكد الجنرال الأمريكي المتقاعد دوجلاس ماكجريجور أن إيران لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لروسيا، الأمر الذي يقف حائلًا أمام الولايات المتحدة في اتخاذ قرار ضرب إيران.

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور عن سر عدم ضرب أمريكا لإيران: "إيران ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قمنا بهجوم ضخم على إيران.."

وتابع دوجلاس ماكجريجور "اطلع على تاريخ المنطقة، وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية."

جنرال أمريكي يطالب ترامب بمنع الحرب على إيران

وحث دوجلاس ماكجريجور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم اتخاذ خطوة ضرب إيران فقال: "إذا لم يتمكن ترامب من منع آلة الحرب في واشنطن من تدمير إيران، فمن المرجح أن ينظر الصينيون إلى ما حدث لإيران على أنه شيء سيحدث لهم في المستقبل."



وأثار حديث دوجلاس ماكجريجور عن السر الذي يمنع أمريكا من ضرب إيران، ردود أفعال واسعة بين النشطاء الأمريكيين، محذرين من توابع ضرب إيران، فقالوا: "من المرجح أن تساعد الصين إيران في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال وكلائها ودفاعا عن استقلالها واقتصادها وأمنها، وهو ما ستفعله روسيا أيضًا.. وقد يكون ذلك بمثابة وكيل في حرب جديدة في الشرق الأوسط إلى الأبد لصالح الولايات المتحدة، ولصالح إسرائيل، ويجب تجنب هذه الحرب بأي ثمن وترك إسرائيل تقاتل بمفردها ضد إيران.. إسرائيل لا شيء بدون الأسلحة الأمريكية وهم يعلمون أن كل شيء على ما يرام."

روسيا توقع اتفاقات استراتيجية مع إيران

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدق، اليوم الإثنين، على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، وفي يوم 16 أبريل الجاري، صدق مجلس الاتحاد الروسي على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران.

توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران، فيتو

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين روسيا وإيران، في يوم 17 يناير، وتمتد اتفاقية الشراكة بين موسكو وإيران لمدة 20 عامًا، وتتضمن الاتفاقية 47 مادة وتغطي مجالات متعددة مثل الطاقة، الدفاع، النقل، الاقتصاد، والأمن.

وجاءت الاتفاقيات بين موسكو وطهران، في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكي، حاليًا، حول ملف إيران النووي.

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