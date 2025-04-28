زيلينسكي: اتفاقية المعادن مع أمريكا أصبحت بعد المفاوضات أقوى وأكثر عدلا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة أصبحت بعد المفاوضات أقوى وأكثر عدلا.

ارتباط صفقة المعادن بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا

والاسبوع الماضي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الصفقة الأمريكية مع كييف بشأن الموارد الطبيعية ليست مرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن شراكة مفيدة لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: “هذا أمر منفصل ”موضوع صفقة الموارد الطبيعية" وليس جزءًا من مفاوضات وقف إطلاق النار. وهذا ليس جزءًا من الاتفاق لوقف هذه الكارثة".

وأضافت بروس: "ما هو مهم لأوكرانيا، بالطبع، هو مسألة الشراكة الاقتصادية".

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