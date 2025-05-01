شعبة الذهب: تطور صناعة المعدن الأصفر يعتمد على مهارات العاملين فيها

وجّه إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، رسالة تهنئة وتقدير للعاملين في القطاع بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في هذه الصناعة يعود بالأساس إلى تفاني ومهارة العاملين فيها، الذين وصفهم بـ"صُنّاع القيمة والجمال".

صناعة الذهب في مصر

وأعرب واصف عن سعادته واعتزازه بجميع العاملين في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، قائلًا: "يسعدني أن أتقدّم إليكم جميعًا، بمناسبة عيد العمال، بأصدق التهاني والتقدير، وأن أعبّر عن اعتزازي العميق بكل فرد يعمل بإخلاص وتفانٍ في هذه الصناعة العريقة، التي تمثل جزءًا أصيلًا من تراثنا واقتصادنا الوطني".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن العاملين في القطاع هم العمود الفقري لصناعة تعد من أقدم وأهم الصناعات في مصر، مؤكدًا أن تطورها واستمرارها في المنافسة محليًا ودوليًا يعتمد بشكل أساسي على مهارات العاملين فيها، والتزامهم المتواصل تجاه رفع جودة المنتجات وتحقيق القيمة المضافة.

وأضاف واصف: "ما تحققونه من إنجازات يومًا بعد يوم هو دليل على مهارتكم العالية وإرادتكم القوية في مواجهة التحديات، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا لهذه الصناعة".

وأكد أن الشعبة تدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرته على النمو والتوسع بما يليق بمكانته التاريخية والاقتصادية، وبما يضمن حقوق العاملين ويحفّزهم على مزيد من العطاء والإبداع.

وأكد على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود المبذولة من أجل تطوير الصناعة وتحسين بيئة العمل، بما يليق بمكانتها خاصة بعد أن شهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بجهود حكومية ومجتمعية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع أمام العاملين فيه للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني

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