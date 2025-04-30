الإحصاء: 64.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل.



ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر:

• بلغ إجمالي عدد المشتغلين 29.928 مليون مشتغل لعام 2024.

• بلغ إجمالي المشتغلين بأجر 21.748 مليون مشتغل لعام 2024، بينما بلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1.032 مليون، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص 5.858 مليون مشتغل، وبلغ عدد الذين يعملون لدى الاسرة ولدى الغير بدون أجر 1.290 مليون لنفس العام.

• بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.8% خلال عام 2024 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فـأكثر) مقابل 64.1% خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع حوالى 0.7%.

• بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 61,4%، بينما بلغت 83.8% للإناث خلال عام 2024.

• بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية 39.2% خلال عام 2024 من إجمالي المشتغلـين (15 سنة فأكثر ).

• بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 35.0%، بينما بلغت 62.1% للإناث خلال عام 2024.

• بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.1%، بينما بلغت 31.9% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2024.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (45.4 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.9 ساعة) مقارنة بـ(42,5 ساعة ) للإناث.

• بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة (50.3ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (48.7 ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (48.6 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (43,0 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال (46.4 ساعة)، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت): (48.6 ساعة).

اليوم العالمي للعمل

ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمل في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869، حين شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.