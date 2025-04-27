الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليلة التتويج، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي، توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، بعد فوزه  أمام توتنهام في الجولة الرابعة والثلاثين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وحقق ليفربول الفوز أمام توتنهام 5-1 على ملعب "آنفيلد" ضمن  منافسات الجولة الرابعة والثلاثين ليعزز رصيده في صدارة  ترتيب الدوري الإنجليزي بالنقطة 82.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج
 

1- ليفربول، 82 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

5- تشيلسي، 60 نقطة.

6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 50 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

15- إيفرتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

<strong>جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي </strong>
جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

 

وكان عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، إكتمل بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.


وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدون في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

التوأم مهنئا محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي: قائد بمعنى الكلمة

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

ليفربول يعادل إنجاز مانشستر يونايتد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام
ads

الأكثر قراءة

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

محمد صلاح يرفض الاحتفال مع نونيز بسبب زجاجة "خمر" (صور)

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

يمكنكم رؤية أرقامي، أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

"سيلفي الجمهور"، محمد صلاح يحتفل بهدفه في توتنهام بالدوري الإنجليزي

بالرقص، محمد صلاح يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي (صور)

رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

تطورات جديدة في صفقة انتقال بن رمضان للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 27-4-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالنصيحة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة»؟

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بمتاعب وسماع أخبار سيئة

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

المزيد
الجريدة الرسمية