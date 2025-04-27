ليلة التتويج، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي، توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، بعد فوزه أمام توتنهام في الجولة الرابعة والثلاثين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وحقق ليفربول الفوز أمام توتنهام 5-1 على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين ليعزز رصيده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالنقطة 82.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج



1- ليفربول، 82 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

5- تشيلسي، 60 نقطة.

6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 50 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

15- إيفرتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

وكان عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، إكتمل بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.



وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدون في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.