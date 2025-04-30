رئيس حي غرب المنصورة بالدقهلية يتابع تراخيص بناء العقارات

قام محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء بمراجعة تراخيص البناء لبعض العقارات الكائنة بنطاق الحى للتأكد من صلاحيتها في إطار التصدي لمخالفات البناء.

بمراجعة تراخيص البناء في المنصورة

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة الى أنه سيتم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية على كافة العقارات لمراجعة كافة التراخيص والتأكد من مدى سلامتها وقانونيتها وتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات المحافظ.

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