الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي بالمحافظة، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بجوله تفقديه بديوان عام المحافظه تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب توثيق الشهادات والشئون القانونية لمتابعة سير العمل بهذه الإدارات والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وانهاء مصالحهم، والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم وآرائهم حول الخدمات المقدمه.

زيادة عدد شبابيك شبكات معلومات المرافق بالمركز التكنولوجي
وأمر اللواء "مرزوق" بزيادة عدد شبابيك شبكات معلومات المرافق بالمركز التكنولوجي بالمحافظة تسهيلًا علي المواطنين في إنهاء ملفات التصالح وتراخيص البناء نظرًا لإقبال المواطنين الشديد علي هذه الخدمات.

تجهيز مكتب جديد لتوثيق الشهادات بديوان المحافظه


وأوضح "المحافظ" بأنه تم تجهيز مكتب جديد لتوثيق الشهادات بديوان المحافظة قبل توثيقها بالخارجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الراغبين في توثيق الشهادات والأوراق الخاصة بهم بغرض السفر للخارج نظرًا للاقبال الشديد علي هذه الخدمة.

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