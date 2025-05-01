ندوة عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالمنصورة (صور)

استضافت مكتبة مصر العامة بالمنصورة ندوة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة الذي يزور مدينة المنصورة في إطار المشاركة في الأسبوع العلمي الدولي الأول لجامعة المنصورة بمتابعة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تعاون دولي بين مصر ومختلف دول العالم

وأكد محافظ الدقهلية أن التعاون الدولي بين مصر ومختلف دول العالم في مختلف المجالات والموضوعات، يؤكد مكانة وقيمة مصر المحورية على المستويين المحلي والدولي، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ندوة حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وألقى عدد من الباحثين والأكاديميين كلمة خلال ندوة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، منهم الدكتور Michael Hsieh الأستاذ بمركز Stanford للأمن الدولي والتعاون وذلك بحضور السيدة Emma Olwen سكرتير ثان السفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد صبري سرايا منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندس إبراهيم حسانين نقيب المهندسين، والدكتورة غادة السيد منسق الكيانات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتورة اية الملاح أمين لجنة المرأة بحزب حماة الوطن، وحضور كبير للشباب من مختلف الفئات العمرية، ومشاركة الهلال الأحمر المصري.

أول زيارة لوفد السفارة الأمريكية بالقاهرة بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

من جانبها رحبت الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة بالضيوف والحضور وأعربت عن سعادتها بإستضافة المكتبة لحدث ثقافي مميز واستضافتها لزيارة هى الأولى من نوعها لوفد السفارة الأمريكية بالقاهرة، كما عبرت عن سعادتها بحضور أعداد كبيرة من شباب الجامعات والخريجين من أبناء الدقهلية، الذين تفاعلوا خلال الندوة حول موضوع الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه، ووجهت رسالة شكر وتقدير إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لدعمه المستمر للمكتبة.

مناقشة محاور حول التحول الرقمي والتقنيات الحديثة

وتناولت الندوة عدة محاور حول التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والاستخدام الأمثل للتطبيقات والمستقبل المتوقع منها كما تناولت التطور السريع في برامج الذكاء الاصطناعي، ومدى الاستفادة منه فى البحث والعمل والتصميمات وغيرها، وناقشت الندوة كيفية التعامل مع

الإشاعات والأخبار المغلوطة وكيفية التحقق منها والحد من انتشارها، ودار نقاش مفتوح بين الشباب والحضور حيث أجابوا عن العديد من التساؤلات والأفكار الخاصة بالحضور من الشباب، وتم عرض بعض الفقرات الفنية لفريق كورال المكتبة، قدموا خلالها بعض الأغانى الوطنية والفلكلورية التي نالت إعجاب واستحسان الضيوف.

تفقد المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بالمنصورة

وتفقد الضيوف المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وشملت الأنشطة التي تقدمها المكتبة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة وديوان عام المحافظة والعمل على نقل خدمات المكتبة لكل مراكز وقرى المحافظة.

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