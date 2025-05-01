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محافظات

نيابة شبين القناطر تبدأ التحقيق مع حارس الأمن بعد اعتدائه جنسيا على الطفلة مريم

ضبط حارس ليلي بالتعدي
ضبط حارس ليلي بالتعدي على طفلة بشبين القناطر، فيتو

بدأت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية التحقيق مع حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية لقرية مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامه بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات تدعى مريم بإحدى قرى المركز.

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تم نقل الصغيرة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة بدأت النيابة التحقيق في الواقعة التي أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية لقرية مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامه بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحقيقات أن الحارس يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات الخاصة بالوحدة الصحية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر

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