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المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على مزارع، بعد إدانته بسرقة منقولات من شخص بالإكراه بالطريق العام ليلًا، في دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

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المشدد 5 سنوات لمزارع بعد إدانته بسرقة منقولات من شخص بالإكراه بالطريق العام ليلًا بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 مايو 2024، عندما أحالت النيابة العامة بـالقليوبية  المتهم "محمد ن. ر. ج"، البالغ من العمر 23 عامًا، في الجناية رقم 4131 لسنة 2024 قسم أول العبور، والمقيدة برقم 1509 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة الشروع في سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه "إبراهيم حاتم".

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة حادة "كتر"، مما تسبب في إصابته، أثناء محاولة الإمساك به متلبسًا بالسرقة، بعد أن استعان المجني عليه بالمارة.

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