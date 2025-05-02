أسعار ورق الكانسون وألوان الرسم في سوق العتبة.. تبدأ من 5 جنيهات.. وصناعة الشنط وتزيين الهدايا أبرز الاستخدامات

في قلب القاهرة النابض بالحياة، وتحديدًا في شارع الدسوقي بمنطقة العتبة المعروف بـ "شارع الورق"، يقف سوق يعج بأنواع لا حصر لها من ورق الكانسون وأدوات الرسم المتنوعة.

خلال جولة ميدانية، استعرضت "رحمة"، إحدى البائعات في المنطقة، تشكيلة واسعة من المنتجات المتوفرة، كاشفة عن استخداماتها وأسعارها التي تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات.

ورق الكانسون.. خيارات متعددة لكل استخدام

كشفت رحمة عن تنوع كبير في ورق الكانسون، بدءًا من الأوزان المختلفة التي تتراوح بين الخفيف (120 جرام) والثقيل (250 جرام و500 جرام) وأوضحت أن الورق الثقيل بوزن 250 جرام يُستخدم بشكل مثالي في صناعة الشنط والبوكسات المتينة، ويتوفر بألوان جذابة مثل البينك والأصفر والكحلي والأزرق، بالإضافة إلى ورق الكرافت والأحمر.

أما ورق الكانسون الخفيف بوزن 120 جرام، فيُستخدم في تغليف الهدايا وصناعة الشنط الخفيفة التي توضع فيها الإكسسوارات، بالإضافة إلى استخدامه في تزيين البوكسات. كما أشارت إلى إمكانية إدخاله في ماكينات لإنتاج قصاصات الزينة التي توضع داخل علب الهدايا. ويتوفر هذا النوع أيضًا بتشكيلة واسعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق الذي يشهد إقبالًا كبيرًا، بالإضافة إلى اللون الأسود.

ورق الرسم.. اختلافات في الملمس والاستخدام

لمحبي الرسم، قدمت رحمة أنواعًا مختلفة من ورق الكانسون الأبيض بوزنين مختلفين: 220 جرام و250 جرام.

وأوضحت أن الورق بوزن 220 جرام يتميز بسطحه الخشن، مما يجعله مثاليًا للرسم باستخدام ألوان الجواش أو الألوان المائية، حيث يمنع هذا الملمس انتشار الألوان.

في المقابل، يتميز الورق الأبيض الناعم بوزن 250 جرام بملمسه الأملس، مما يجعله مناسبًا لصناعة البوكسات والأعمال اليدوية الأخرى، ولكنه غير مُفضل للرسم بالألوان المائية أو الجواش لأنه قد يتسبب في سيلان الألوان.

كما أشارت إلى وجود أنواع أخرى من ورق الرسم مثل الورق الكريمي المحبب، والذي يتوفر أيضًا بنوعين: خشن وناعم، ولكل منهما استخداماته الخاصة.

الأسعار: مدى واسع يناسب الجميع

فيما يتعلق بالأسعار، أوضحت رحمة أن ورق الكانسون الخفيف يتراوح سعره بين 5 إلى 10 جنيهات مصرية للوحدة (العشرة ورقات على الأغلب). أما الورق الثقيل، فيبدأ سعره من 15 جنيهًا مصريًا ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 50 جنيهًا أو أكثر، وذلك حسب وزن الورقة وعدد الجرامات.

أقلام وألوان متنوعة لإبداعات لا حدود لها

لم يقتصر العرض على أنواع الورق فحسب، بل شمل أيضًا مجموعة متنوعة من أقلام وألوان الرسم. فقد عرضت رحمة أقلامًا خاصة للكتابة على الأسطح الداكنة مثل الإسكتش الأسود، بالإضافة إلى أقلام الدوكو متعددة الاستخدامات.

كما لفتت الانتباه إلى ألوان الجواش المخصصة للرسم على الورق واللوحات، مشيرة إلى أن أسعارها تتراوح بين 45 إلى 55 جنيهًا مصريًا للعلبة، مع وجود فروق طفيفة بين المنتجات المحلية والمستوردة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر السوق أقلامًا ملونة عادية يمكن استخدامها في الكتابة والتلوين على الإسكتشات والكرتون واللوحات والشنط. كما تتواجد أقلام فابريكاسيل الملونة الشهيرة وأقلام الرصاص والفحم المستخدم في الرسم، بالإضافة إلى أقلام الجل بألوان متنوعة مثل السيلفر والذهبي والأبيض. تتراوح أسعار أقلام الرصاص حول 10 جنيهات، والفحم والجيل بـ 20 جنيهًا، بينما يبلغ سعر القلم الأبيض المستخدم في الرسم على الأسطح السوداء حوالي 15 جنيهًا.

فرش الرسم.. مقاسات متنوعة لكل الاحتياجات

أخيرًا، استعرضت رحمة مجموعة من فرش الرسم بمقاسات مختلفة، تبدأ من الأحجام الصغيرة جدًا لتلوين التفاصيل الدقيقة على اللوحات والبوكسات، وصولًا إلى الأحجام الكبيرة لتغطية المساحات الواسعة. وتتراوح أسعار هذه الفرش بين 10 إلى 40 جنيهًا مصريًا حسب الحجم والجودة.

سوق العتبة.. وجهة متكاملة للفنانين والحرفيين

يُظهر هذا التنوع الكبير في أنواع ورق الكانسون وأدوات الرسم المتوفرة في سوق العتبة، بالإضافة إلى الأسعار التي تناسب مختلف الميزانيات، أن هذا السوق يمثل وجهة رئيسية للفنانين والهواة والحرفيين على حد سواء فمن خلال هذه الجولة الموجزة، يتضح أن شارع دسوقي يقدم خيارات لا حصر لها لتلبية كافة الاحتياجات الإبداعية والتصميمية.

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