طريقة عمل الشركسية، أكلة مصرية فاخرة سهلة التحضير

طريقة عمل الشركسية، الشركسية من الأكلات المصرية التي لها مذاق مميز ولا يقاوم وهي تعتبر من الأكلات الفاخرة التي كانت تقدم في العزومات والمناسبات.

وطريقة عمل الشركسية، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون ذات مذاق مميز، لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشركسية.

مكونات عمل الشركسية:

دجاجة كاملة (مسلوقة ومقطعة)

2 كوب مرق دجاج (شوربة)

1 كوب عين جمل (جوز) مطحون ناعم

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 شريحة توست أو خبز أبيض بدون قشرة (منقوعة في مرق دجاج)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

بهارات (ورق لورا – حبهان – قرفة – قرنفل)

ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل أحمر حلو (للتزيين)

طريقة عمل الشركسية:

اغسلي الدجاجة جيدًا واغليها مع البهارات (ورق لورا، حبهان، ملح، فلفل) والبصلة حتى تنضج تمامًا.

اخرجي الدجاجة من المرق واتركيها تبرد قليلًا، ثم قطعيها أو فتتيها إلى شرائح أو قطع صغيرة حسب الرغبة.

في مقلاة على النار، سخني الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم وقلبي حتى تظهر رائحته.

أضيفي الخبز المنقوع بعد عصره قليلًا، وقلبيه مع البصل والثوم.

أضيفي الجوز المطحون وقلبي المزيج جيدًا.

اسكبي جزءًا من مرق الدجاج تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر حتى تحصلي على صوص كريمي كثيف نوعًا ما.

تبلي الصوص بالملح والفلفل، ويمكنك إضافة رشة كمون حسب الذوق.

ضعي الصوص في طبق التقديم.

وزعي فوقه قطع الدجاج المسلوق.

زيني الطبق برشة بابريكا أو قليل من الجوز المجروش.

قدمي الشركسية ساخنة مع أرز أبيض مفلفل.

طريقة عمل الشركسية

فوائد الدجاج للصحة

والدجاج من اللحوم البيضاء التى لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها، ومن فوائد الدجاج:-

لا تقتصر فوائد أكل الدجاج بدلًا من اللحوم الحمراء على الوقاية من السرطان، بل هناك فوائد أخرى عظيمة.

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.