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رياضة

رقم جديد لكريستيانو رونالدو بعد هدفه أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بدوري أبطال آسيا

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، في مرمى يوكوهاما إف مارينوس الياباني ليساهم في تأهل الفريق السعودي للدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على  الفريق الياباني   بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة.

وأصبح هدف كريستيانو رونالدو هو رقم 934 للدون، ليواصل حلم الوصول لـ 1000 هدف في مسيرته.

وبات هذا الهدف الثامن لصاحب الـ 40 عاما في 7 مباريات لعبها بدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ليواصل رونالدو بذلك ملاحقة هدافي دوري أبطال آسيا، حيث يبتعد بهدف عن الثلاثي سالم الدوسري نجم الهلال، وأندرسون لوبيز لاعب يوكوهاما، وجاسير أساني لاعب جوانجو

 

وأحرز هدف النصر الأول جون دوران بالدقيقة 27.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 31.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بالدقيقة 38

وأضاف جون دوران الهدف الرابع في الدقيقة 49.

 

 

 

تشكيل النصر المتوقع وكوهاما إف مارينوس الياباني

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

 

وينتظر النصر الفائز من مباراة السد القطري   أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، والتي ستقام اليوم الأحد ضمن منافسات الدور ربع نهائي  من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم،

 

وشهدت بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام أداءً مثيرًا، وخاصة من فريق النصر السعودي الذي استطاع تخطي عقبة استقلال طهران الإيراني بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب “2-0” في دور الـ16.

 وفي المقابل حقق فريق يوكوهاما إف مارينوس انتصارًا كبيرًا على شنجهاي الصيني بنتيجة “5-1″.

 

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