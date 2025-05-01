اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لفنون تطبيقية دمياط برأس البر، وهذه أبرز توصياته

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط تحت عنوان "الفنون التطبيقية والتحديات المستقبلية"، والذي استمر لمدة يومين بمدينة رأس البر، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة.

مشاركة عربية ودولية واسعة

شهد المؤتمر حضورًا أكاديميًا موسعًا من قيادات الجامعة، وعلى رأسهم نائبا رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، إضافة إلى مشاركة باحثين من دول عربية وأجنبية بينها فرنسا، اليابان، ألمانيا، وفلسطين، وممثلين عن مؤسسات وهيئات علمية وثقافية.

محاور متنوعة... من التكنولوجيا إلى المناخ

ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها: التكنولوجيا والعلوم البيئية، التصميم الرقمي، العلاج بالفن، والتغيرات المناخية، مع التركيز على ربط الفنون التطبيقية بسوق العمل وتوسيع التعاون العلمي والصناعي.

جلسات علمية وورش تطبيقية

تخللت المؤتمر جلسات علمية وورش عمل حول التصميم، الأثاث، النسيج، الإعلان، النحت، والخزف، إضافة إلى ندوة عن متطلبات سوق العمل، وورشة "السوائل فوق الحرجة"، فضلًا عن مناقشات حول إدارة المعرفة وتوثيق الابتكار.

فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط

رؤية الجامعة: الفنون عنصر اقتصادي ومعرفي

أكد رئيس الجامعة خلال كلمته الختامية أهمية تحويل نتائج المؤتمرات العلمية إلى حلول واقعية، فيما شدد نوابه على الدور الاقتصادي للفنون التطبيقية في دعم الهوية البصرية وتحويل الإبداع إلى قيمة إنتاجية.

توصيات ختامية لتعزيز الدمج الرقمي ودعم ذوي الإعاقة

أعلنت الدكتورة مهدية النجار، أمين عام المؤتمر، التوصيات الختامية، والتي شملت دعم دمج ذوي الإعاقة، التوسع في التخصصات الرقمية، إدخال التكنولوجيا بقاعات الامتحانات، وتمكين الطلبة المتميزين إداريًا، بالإضافة إلى دمج أصحاب الحرف التراثية في المسارات الأكاديمية.

تكريم الباحثين واللجان المنظمة

اختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وأفضل الأبحاث، بينها بحث مشترك للدكتورة دلال الشرماني والدكتور محمود سيد، وبحثا الدكتورين طارق عبد الحي وأحمد اللطيف عفيفي، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية في المؤتمر.

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