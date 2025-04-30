انطلاق الأنشطة التوعوية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمحافظة

التقى اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إيذانًا ببدء أنشطة الهيئة التوعوية في دمياط، والتي تمثل المحطة الثانية في سلسلة جولاتها الميدانية على مستوى المحافظات وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

عقد الاجتماع بحضور الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، ورامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، ومحمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، إلى جانب وأكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بدمياط.

وفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وخلال اللقاء، رحب اللواء عبد الله عاشور بالوفد ونقل تحيات المحافظ، مؤكدًا أهمية رفع الوعي العام بمجالات الأمان النووي والإشعاعي، خاصة في حالات الطوارئ، داعيًا لتنظيم ورش عمل وندوات موجهة لكافة شرائح المجتمع داخل مكتبات مصر العامة.

استعراض دور الهيئة وجهودها المجتمعية

من جانبها، استعرضت الدكتورة ماهيتاب المناوي المهام الرقابية والتنظيمية للهيئة، مشيرة إلى خطط التعاون مع مكتبات مصر العامة لتعزيز التوعية بالمجتمع حول مفاهيم الأمن النووي. كما أكدت أهمية تزويد الطلبة بالمعلومات الصحيحة عن البرنامج النووي المصري، والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.

جولة تفقدية داخل مكتبة دمياط واتفاق على فعاليات مشتركة

عقب الاجتماع، توجه وفد الهيئة إلى مكتبة مصر العامة الرئيسية بدمياط، حيث عقد اجتماع تنسيقي بحضور أكرم فياض،و سمر المغربل، مديرة فرع مكتبة عزبة البرج، تضمن جولة تفقدية داخل أقسام المكتبة والمسرح الروماني. وقد تخللت الزيارة فقرات ترحيبية قدّمها كورال المكتبة بأغانٍ وطنية وتراثية تعبّر عن هوية دمياط.

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