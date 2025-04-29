الثلاثاء 29 أبريل 2025
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محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع دمياط

حملات موسعة لرفع
حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة بدمياط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بمختلف أحياء المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتصدي الحازم لمختلف أشكال المخالفات. 

قامت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق برئاسة المقدم أحمد جمال، بتنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة بنطاق حي ثانٍ وثالث، وذلك بهدف إعادة الانضباط لشوارع المدينة والحفاظ على حرم الطريق العام.

حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة
حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة

تحصيل رسوم الإعلانات بحي أول

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية حملة لتحصيل الرسوم المستحقة على الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية بحي أول، مع الاستعانة بالسيارة المميكنة للخدمات المتكاملة لتيسير إجراءات التحصيل، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تقفيلة مخالفة بحي ثالث وحملة بحي رابع

كما شهد حي رابع حملة لرفع الإشغالات وتحصيل الرسوم، فيما أسفرت حملة بحي ثالث عن إزالة تقفيلة خشبية مخالفة، في خطوة تهدف لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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