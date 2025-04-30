الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات و3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال عن ضبط 4  قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو – أكثر من 10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

حملة أمنية في دمياط 

كما ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" 3 أفرد محلية – عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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