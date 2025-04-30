والد الطفل ياسين: "السوبر مان بتاعي أخد حقه بعد ما شفت العذاب"

الطفل ياسين، أعرب والد الطفل ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن امتنانه للقضاء، بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد على المتهم، قائلًا: "من ساعة الموضوع ما بدأ ما حدش يعرف عننا أي حاجة، وماشيين في الموضوع ده بعيدًا عن السوشيال ميديا لأننا عاوزين نحافظ على ياسين".

والد طفل دمنهور: فخور إن السوبر مان بتاعي أخد حقه

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ارتداء ابني ملابس سبايدر مان جعله قادرًا على استكمال أحداث اليوم معنا، فاليوم كان صعبًا للغاية عليه وعلينا، وأحمد الله عز وجل أن السوبرمان بتاعي أخذ حقه".

بداية أزمة الطفل ياسين

وأوضح: "منذ بداية الأزمة في فبراير 2024 كان هدفي أن يصل الأمر إلى القضاء، فالوصول إلى القضاء انتصار لنا، وأي حكم سنرضى به، لأنني أثق بالقضاء المصري".

والد الطفل ياسين: شفت العذاب وأخذت حق ابني بالقانون

وتابع: أن المحكمة تنظر قضية نجله منذ شهر، لكن الأزمة بدأت في فبراير 2024، موضحًا: "القضية كانت تُحفظ كثيرا وكنا نتظلم، عشنا عذابًا، لكننا لم نكن نتكلم، ولم نكن نناشد السوشيال ميديا حرصًا على ابني، والموضوع كان شائكًا".

وأضاف: "خشيت أن يتسبب البعض في تخريب القضية، لكنني فضلت أخذ حق ابني بالطرق القانونية فقط".

وتابع: "الموضوع دايمًا كان بيروح ويجي، وأشكر كل من دعمني في قضية ياسين ابني، حتى تبناها المستشار عصام مهنا، الموضوع كان مات بالنسبة لنا لحد ما هو تبنى الموضوع ووصلنا له واعتبر أن ياسين ابنه".

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