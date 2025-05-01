حملة لتطهير مصرف "ميت الخولي" بالزرقا لمواجهة التلوث ودعم التنمية

أطلقت محافظة دمياط حملة بيئية مكثفة لتطهير مصرف ميت الخولي بمركز الزرقا، وذلك في إطار خطة لجنة الإصحاح البيئي لمكافحة التلوث وتحسين جودة البيئة، وذلك بناء على توجيهات المحافظ ومتابعة نائبه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ومتابعة ميدانية من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

تنسيق موسع وجهود مشتركة

شهدت الحملة تنسيقًا بين إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، ومديرية الزراعة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وبمشاركة فاعلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي وفرت معدات تسليك متخصصة.

حملة بيئية مكثفة لتطهير مصرف ميت الخولي بمركز الزرقا

إزالة الحشائش والمخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري

شملت أعمال التطهير إزالة الحشائش والمخلفات من مجرى المصرف الجانبي ومعالجة أسباب انسداد المصرف الرئيسي "دكرنس"، حيث تم نقل المخلفات القابلة للتدوير عبر سيارات الوحدة المحلية إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة في فارسكور، دعمًا لنهج الاقتصاد الدائري والحد من التلوث.

الهدف: بيئة آمنة وتنمية مستدامة

تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية المحافظة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية الأراضي الزراعية من فيضانات الأمطار، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الأوبئة.

رصد مشكلات واعتداءات على المصرف

رُصد خلال الحملة ارتفاع منسوب المياه بمصرف ميت الخولي الفرعي، وكشفت الفحوصات وجود انسدادات ناتجة عن تراكم الحشائش والمخلفات، بالإضافة إلى قيام بعض الأهالي بتغطية أجزاء من المصرف الرئيسي بمواسير غير مطابقة للمواصفات، ما ساهم في تفاقم المشكلة.

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