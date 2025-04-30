نائب محافظ دمياط تبحث مع "التنمية المحلية" آليات تنفيذ مبادرات سكانية وتنموية

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، والخبير الديموجرافي، وذلك لمتابعة جهود لجان التنسيق المحلية، واستعراض عدد من المقترحات لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية مستدامة.

جاء اللقاء بحضور شيرين عكاشة، رئيس وحدة السكان، ومروة نبيل، رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.

نائب محافظ تستقبل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

مبادرة "تعالى نكمل دراستنا"

نموذج محلي لمواجهة التسرب من التعليم

وخلال اللقاء، تم استعراض مبادرة "تعالى نكمل دراستنا" التي أطلقتها محافظة دمياط للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، حيث أشادت بها الدكتورة فاطمة الزهراء، مؤكدة أن هذه الظاهرة تعد من أبرز التحديات المؤثرة على النمو السكاني والتنمية الشاملة.

دور المدارس المجتمعية وتمكين الشباب

كما ناقشت نائب المحافظ الأسباب المجتمعية المؤدية للتسرب من التعليم، وأكدت ضرورة تفعيل المدارس المجتمعية كوسيلة للحد من هذه الظاهرة، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030. وشددت على أهمية إشراك الشباب في جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز التنسيق بين وحدات السكان وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، لضمان تقديم خدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

محاور عمل وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية

من جانبها، استعرضت الدكتورة فاطمة الزهراء محاور عمل الوحدة المركزية للسكان، التي تتضمن الصحة الإنجابية، تمكين المرأة، دعم الشباب، التعليم، والإعلام المجتمعي، في إطار خطة شاملة لمعالجة القضية السكانية.

كما ناقشت المهندسة شيماء الصديق مع مقرر فرع المجلس القومي للمرأة خطوات تفعيل مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز دور المرأة المصرية في حماية الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.

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