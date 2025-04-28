الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رأس البر تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التلمذة المهنية

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لدعم شباب دمياط

 تحتفي مدينة رأس البر اليوم الإثنين بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التلمذة المهنية للخريجين بمحافظة دمياط، تحت رعاية منظمة "MAIS" الإيطالية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) ضمن مشروع "PROSPECTS"،
ويعد هذا البرنامج التدريبي المجاني خطوة مهمة لدعم شباب دمياط وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
 

البرنامج التدريبي لدعم شباب دمياط وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
البرنامج التدريبي لدعم شباب دمياط وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

 ويأتي هذا الحفل تتويجا لجهود استمرت على مدار أشهر، تم خلالها تنفيذ برنامج تدريبي مجاني بالكامل، استهدف شباب محافظة دمياط في مجالات متعددة شملت:
التسويق الإلكتروني، البرمجة، التصميم، وغيرها من المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، ضمن رؤية تستهدف دعم المجتمعات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئين.

 

شخصيات بارزة ومراسم مميزة

 ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية، من بينهم مسؤولون من مديرية الشباب والرياضة، أعضاء بمجلس النواب، عمداء ودكاترة من جامعة دمياط، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الشركات والشخصيات البارزة بالمحافظة.

كما يتضمن الحفل فقرات متنوعة، أبرزها توزيع الشهادات على الخريجين، وفعالية ترفيهية تشمل رحلة نيلية، في أجواء من الاحتفاء والاعتزاز بإنجازات المتدربين.

 

تعزيز فرص العمل وبناء مستقبل مهني واعد

ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للبرنامج، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب نحو التمكين المهني، إلى جانب تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لدعم التنمية المجتمعية المستدامة في محافظة دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسويق الالكتروني الشباب والرياضة تسويق الالكتروني دمياط متطلبات سوق العمل مديرية الشباب والرياضة منظمة العمل الدولية ILO مدينة رأس البر منظمة العمل الدولية محافظة دمياط

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تترأس اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لمهرجان دمياط 2025

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وزير البترول يشهد حفل تكريم الدفعة الأولى من مدرسة ظُهر للتكنولوجيا
ads

الأكثر قراءة

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

موعد مباراة الجونة ضد سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

3 ملفات مهمة تتصدر مباحثات السيسي والبرهان بالقاهرة

البامية بـ 80 جنيها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

حادث قصر البارون، تطورات جديدة في حالة المصابين

الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

خدمات

المزيد

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم في السوق المصرية

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

مفتي الجمهورية: الدين هو العامل الأول في بناء شخصية الإنسان السوي

المزيد
الجريدة الرسمية