رأس البر تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التلمذة المهنية

تحتفي مدينة رأس البر اليوم الإثنين بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التلمذة المهنية للخريجين بمحافظة دمياط، تحت رعاية منظمة "MAIS" الإيطالية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) ضمن مشروع "PROSPECTS"،

ويعد هذا البرنامج التدريبي المجاني خطوة مهمة لدعم شباب دمياط وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.



البرنامج التدريبي لدعم شباب دمياط وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا الحفل تتويجا لجهود استمرت على مدار أشهر، تم خلالها تنفيذ برنامج تدريبي مجاني بالكامل، استهدف شباب محافظة دمياط في مجالات متعددة شملت:

التسويق الإلكتروني، البرمجة، التصميم، وغيرها من المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، ضمن رؤية تستهدف دعم المجتمعات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئين.

شخصيات بارزة ومراسم مميزة

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية، من بينهم مسؤولون من مديرية الشباب والرياضة، أعضاء بمجلس النواب، عمداء ودكاترة من جامعة دمياط، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الشركات والشخصيات البارزة بالمحافظة.

كما يتضمن الحفل فقرات متنوعة، أبرزها توزيع الشهادات على الخريجين، وفعالية ترفيهية تشمل رحلة نيلية، في أجواء من الاحتفاء والاعتزاز بإنجازات المتدربين.

تعزيز فرص العمل وبناء مستقبل مهني واعد

ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للبرنامج، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب نحو التمكين المهني، إلى جانب تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لدعم التنمية المجتمعية المستدامة في محافظة دمياط.

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