اتحاد الكرة يحدد موعد العمومية الطارئة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة موعد انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للجبلاية، لمناقشة إدخال بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية حدد يوم 27 مايو المقبل، موعدًا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

إخطار الأندية بالموعد رسميا خلال أيام

ومن المقرر، أن يبدأ اتحاد الكرة خلال الايام المقبلة بالإعلان رسميًّا عن الموعد المذكور، وتوجيه الدعوة لأندية الجمعية العمومية بشكل رسمي، ونشر الإعلان في أحد الصحف اليومية واسعة الانتشار.

الزمالك يرفض التحقيق مع زيزو في اتحاد الكرة

في سياق آخر، رفض نادي الزمالك في خطاب رسمي أرسله إلى اتحاد الكرة المصري إجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.



أحمد سيد زيزو

وتمسك نادي الزمالك في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقًا للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقررة غدًا الأربعاء الموافق يوم 30 أبريل الجاري.

يأتي ذلك الخطاب ردًا على خطاب تلقاه النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل قاطع، خاصة وأن مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة، ويحاول اللاعب اختلاقها لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

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