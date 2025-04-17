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رياضة

اتحاد الكرة يكشف سبب تحديد 20 مايو موعدًا لنهائي كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

 حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ٢٠ مايو المقبل، موعدا للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي ٢٤-٢٠٢٥ بين الزمالك وبيراميدز.

 
وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان: جاء تحديد الموعد كمساهمة فعالة من الاتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء الموسم الكروي في موعده الطبيعي مع أول يونيو المقبل لفتح باب القيد للموسم الجديد اعتبارًا من ٢ يونيو، كما قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الأخيرة.


وأضاف: كانت أندية القسم الأول قد اجتمعت في بداية الموسم الحالي واتفقت حول فكرة الموسم الاستثنائي رغبة منها في إعادة مواعيد بدء وانتهاء الموسم الكروي إلى طبيعتها لما في ذلك من فوائد فنية عليها وعلى المسابقات.

 

وتابع  اتحاد الكرة في بيانه: عندما وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل هذه المعطيات في الاعتبار فكان العشرين من مايو هو الموعد المناسب والوحيد الذي يحقق الهدف من إنهاء الموسم في موعده الطبيعي، لا سيما وأن مواعيد طرفي المباراة النهائية (بيراميدز والزمالك) صارت مواتية للموعد المحدد وفق ارتباطاتهما في المسابقات الأخرى اللاتي يشاركان فيها، فضلًا عن الانتهاء من تنظيم بطولة مهمة هي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة التي تصدت لها مصر قبل انطلاقها بأيام قليلة.

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