احذر الحج بلا تصريح، الداخلية السعودية تعلن عقوبة رادعة للمتسللين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، بحق كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، في إطار حملة " لا حج بلا تصريح".

عقوبات مصحوبة مع حملة لا حج بلا تصريح

كما تضمنت المخالفة أيضًا وفق بيان الداخلية السعودية، حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول دخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما داخل النطاق الجغرافي التالي: مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، فضلًا عن مراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني.

منع المتسللين للحج سواءً من المقيمين والمتخلفين من دخول السعودية

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها المنشور على منصة "إكس"، إن المتسللين للحج سواءً من المقيمين، والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة 10 سنوات.

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