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خارج الحدود

غرامة 50 ألف ريال والسجن والترحيل، بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

أحدى المطارات فى
أحدى المطارات فى السعودية، فيتو

 أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن مغادرة البلاد عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

 

أنظمة وتعليمات الحج والعمرة 

 وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، شددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة الماضي تعليمات جديدة بشأن الدخول والبقاء في مكة لحاملي التأشيرات.

 

يمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة

 وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من الثلاثاء 29 أبريل 2025 يمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج.

وفي وقت سابق أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة "تصاريح" الرقمية، بالإضافة إلى منصتي "أبشر" و"مقيم"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك لمتابعة وتوثيق التصاريح الرقمية عبر تطبيق "ميدان"، الذي يُستخدم ميدانيًا من قبل رجال الأمن للتأكد من هوية وتصاريح الداخلين إلى مكة.

 

إصدار تصاريح العمرة عبر منصة نسك

 والأسبوع الماضي أعلنت الداخلية السعودية، تعليق إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين داخل المملكة، وكذلك حاملي التأشيرات الأخرى، اعتبارًا من 29 أبريل 2025 وحتى 10 يونيو 2025.

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