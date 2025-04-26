وفد غرفة السياحة يجتمع بشركات الطوافة في السعودية ويبحث تجهيزات خدمات الموسم

زار وفد غرفة شركات السياحة المملكة العربية السعودية للاطمئنان على تجهيز موسم الحج والإعداد لخدمات حجاج قرعة الحج السياحي.

خدمات حجاج قرعة الحج السياحي

عقد الوفد اجتماعات مع شركات الطوافة السعودية لبحث الترتيبات التنظيمية والخدمية الخاصة باستقبال الحجاج المصريين من خلال برامج الحج السياحي والتأكد من توافر التجهيزات التي تضمن تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة، وكذلك الاطمئنان على تخصيص أماكن الحج السياحي بصعيد عرفات والمشاعر المقدسة.

وضم الوفد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كلًا من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات بغرفة الشركات، ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة، وساهر سليم مسؤول ملف السياحة الدينية بالغرفة.

بدأت الزيارة بلقاء مسؤولي مجموعة مشارق الماسية، المطوف المسؤول عن خدمة حجاج شركات السياحة من المستويين البري والخمس نجوم، حيث تم مناقشة سبل تطوير الخدمات بالمشاعر المقدسة، والتأكيد على ضرورة تحسين البنية التحتية في مخيمي منى وعرفات، وتوفير حزم متكاملة تشمل الإعاشة والنقل والتوجيه الديني، بما يضمن تجربة حج ميسرة وآمنة.

اعتماد أنظمة إلكترونية وتطبيقات ذكية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج



كان في استقبال الوفد المصري كل من رئيس مجلس إدارة الماسية علي حسين بندقجي، ونائب رئيس مجلس الإدارة بندر دمنهوري، وعضو مجلس الإدارة عماد فطاني، ومستشار الشركة محمود دمنهوري، إلى جانب مديري القطاعات المعنية بخدمة الحجاج.



وشدد رئيس المجموعة السعودية على بندقجي، على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الجهود بين الجانبين المصري والسعودي لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى اعتماد أنظمة إلكترونية وتطبيقات ذكية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال الموسم.



كما عقد الوفد اجتماعًا مع شركة الراجحي للخدمات، وهي المطوف المسؤول عن حجاج المستوى الاقتصادي والحج المميز، حيث تم استعراض الاستعدادات وخطط التشغيل، والاطلاع على التجهيزات الحديثة التي تشمل خيامًا متطورة مزودة بمكيفات حديثة ومرافق لوجستية متكاملة. شارك بالاجتماع كل من بندر الراجحي رئيس الشركة وأحمد سمير نائب الرئيس والمهندس عبد الوهاب الراجحي عضو مجلس الادارة



وأكد بندر الراجحي، التزام الشركة بتوفير بيئة خدمية متكاملة تلبي تطلعات الحجاج، مشيرًا إلى اعتماد خطة تشغيل دقيقة تركز على جودة الإعاشة وسلاسة التنقل، مع فرق ميدانية مستعدة للاستجابة السريعة.



زيارات ميدانية لأماكن المخيمات

وعلى الصعيد الميداني، قام الوفد بتفقد المواقع المخصصة لحجاج السياحة في مشعري منى وعرفات، للوقوف على مدى جاهزيتها من حيث البنية التحتية وتوزيع الخدمات داخل المخيمات.



كما اطلع الوفد علي مواقع دورات المياه، وأماكن المطاعم وتوزيع الوجبات، إضافة إلى مسارات حركة الحجاج داخل المخيمات لضمان الانسيابية وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.



وشدد الجانبان المصري والسعودي على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ الترتيبات بأعلى المعايير، بما يحقق تجربة حج تليق بمكانة الشعيرة وراحة الحجا

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