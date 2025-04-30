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بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025 

برشلونة وإنتر ميلان
برشلونة وإنتر ميلان

يستضيف ملعب "مونتجويك الأولمبي" مباراة قوية بين برشلونة وإنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

تذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025 

تقدم “فيتو” بثا مباشرا لمشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025.

 

ويلتقي المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان مع المتأهل من صدام باريس سان جيرمان وآرسنال، وذلك في نهائي البطولة.

وتأهل برشلونة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين، في حين تأهل إنتر ميلان إلى الدور ذاته بالفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع المواجهتين.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان على ملعب "جوزيبي مييتزا"، يوم الثلاثاء 6 مايو القادم.

ويستعد النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة ناديه برشلونة المرتقبة أمام إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

لامين يامال يستعد لخوض مباراته 100 مع برشلونة 

 وستحمل مباراة اليوم الرقم الـ100 للنجم لامين يامال مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في إنجاز تاريخي جديد ينتظر اللاعب صاحب الـ17 عامًا، حسب ما وصفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

 

أرقام لامين يامال في 99 مباراة مع برشلونة الإسباني

وكان لامين يامال خاض مباراته الأولى بصحبة الفريق الأول لنادي برشلونة يوم 29 أبريل 2023، أمام ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وخلال العامين الماضيين، تمكن الجناح الموهوب من فرض نفسه لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة العملاق الكتالوني.

وسجّل لامين يامال 21 هدفا وصنع 33 آخر في مبارياته الـ99 الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، علما أنه حصد 3 ألقاب بصحبة "البلوجرانا" حتى الآن، بواقع لقب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

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