دوري أبطال أوروبا، ذكرى مريرة تطارد برشلونة مع حكم مباراة إنتر ميلان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، أن الفرنسي كليمون توربان سيكون حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان، بعد غد الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويساعد توربان على خط التماس، الثنائي الفرنسي نيكولا دانوس وبنجامين باج، وسيكون الحكم الرابع هو فرانسوا ليتسييه، بينما سيتولى جيروم بريسار وويلي ديلاجود، إدارة تقنية الفيديو.

توربان يحمل ذكرى سيئة مع برشلونة

ويحمل برشلونة، ذكرى سيئة عن المرة الأولى التي أدار فيها توربان، مباراة لهم، وكان ذلك في 10 أبريل 2018 على الملعب الأولمبي بروما، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الفريق الكتالوني للإقصاء على يد إنتر ميلان، بعد خسارتهم بنتيجة 0-3.

خامس مباراة يقودها توربان لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، ستكون هذه المرة الخامسة التي يدير خلالها توربان، مباراة للبارسا في المسابقات الأوروبية، حيث سجل معه الفريق، انتصارين وهزيمتين.

وكانت آخر مواجهة أدارها توربان للبارسا في إياب الدور الفاصل للدوري الأوروبي بموسم 2022-2023، عندما خسر برشلونة 1-2 أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

وعلى جانب آخر، ستكون هذه المرة السادسة التي يدير خلالها توربان، مباراة لإنتر ميلان، الذي حقق معه النيراتزوري، انتصارين و3 هزائم.

وكانت آخر مواجهة أدارها توربان لإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، عندما فاز النيراتزوري في الديربي على ميلان.

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