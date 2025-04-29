إنجاز تاريخي جديد ينتظر لامين يامال مع برشلونة أمام إنتر ميلان

يستعد النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة ناديه برشلونة المرتقبة أمام إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب لويس كومبانيس معقل برشلونة، علما أن المواجهة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا وإيطاليا).

لامين يامال يستعد لخوض مباراته 100 مع برشلونة

وستحمل مباراة الغد الرقم الـ100 للنجم لامين يامال مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في إنجاز تاريخي جديد ينتظر اللاعب صاحب الـ17 عامًا، حسب ما وصفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

أرقام لامين يامال في 99 مباراة مع برشلونة الإسباني

وكان لامين يامال خاض مباراته الأولى بصحبة الفريق الأول لنادي برشلونة يوم 29 أبريل 2023، أمام ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وخلال العامين الماضيين، تمكن الجناح الموهوب من فرض نفسه لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة العملاق الكتالوني.

وسجّل لامين يامال 21 هدفا وصنع 33 آخر في مبارياته الـ99 الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، علما أنه حصد 3 ألقاب بصحبة "البلوجرانا" حتى الآن، بواقع لقب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

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