الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنجاز تاريخي جديد ينتظر لامين يامال مع برشلونة أمام إنتر ميلان

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

 يستعد النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة ناديه برشلونة المرتقبة أمام إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب لويس كومبانيس معقل برشلونة، علما أن المواجهة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا وإيطاليا).

 

لامين يامال يستعد لخوض مباراته 100 مع برشلونة 

 وستحمل مباراة الغد الرقم الـ100 للنجم لامين يامال مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في إنجاز تاريخي جديد ينتظر اللاعب صاحب الـ17 عامًا، حسب ما وصفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

 

أرقام لامين يامال في 99 مباراة مع برشلونة الإسباني

وكان لامين يامال خاض مباراته الأولى بصحبة الفريق الأول لنادي برشلونة يوم 29 أبريل 2023، أمام ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وخلال العامين الماضيين، تمكن الجناح الموهوب من فرض نفسه لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة العملاق الكتالوني.

وسجّل لامين يامال 21 هدفا وصنع 33 آخر في مبارياته الـ99 الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، علما أنه حصد 3 ألقاب بصحبة "البلوجرانا" حتى الآن، بواقع لقب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لامين يامال برشلونة إنتر ميلان يامال دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

برشلونة يتفق مع هانز فليك على تمديد عقده حتى 2027

40 مليون يورو في الموسم، نجم برشلونة يرفض ثالث عرض من الدوري السعودي

دوري أبطال أوروبا، ذكرى مريرة تطارد برشلونة مع حكم مباراة إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يخسر نجمه في مواجهة برشلونة
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار، تحذير عاجل من طقس الغد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

المزيد
الجريدة الرسمية