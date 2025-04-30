الأربعاء 30 أبريل 2025
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سياسة

الحزب الناصري: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة بين المالك والمستاجر

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين،مؤكدا على أن  القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر بما  يحقق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد.

 

التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبيةالتي أفرزها تطبيق القانون القديم

وأكد فى تصريح لفيتو  أن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين،فالتعديل  يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.


 

القانون الحالي  أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري


وواصل حديثة قائلا  أن القانون الحالي  أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية التحديات  الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر.

 

ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الملاك والمستاجرين 

 

وتابع  ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف سواء المالك او المستاجر، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل،وبالتالى  التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية

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