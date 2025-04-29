الحزب الاشتراكى المصرى يقترح زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل لـ 15%

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان،رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن قضية الايجار القديم من القضايا الشائكة والتى تحتاج الى قدر من الحكمة فى إيجاد حل لها حتى لا يظلم المالك او المستاجر وحتى لا تؤدى إلى مشاكل اجتماعية خاصة فى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم.





الارتفاع الهائل فى أسعار المساكن البديلة

وأكد فى تصريح لـ “فيتو”، أن القضية تحتاج لمعالجة حكيمة لأن الأمر يتعلق باستقرار حياة مئات الآلاف من المستأجرين بالإضافة إلى الارتفاع الهائل فى أسعار المساكن البديلة، متابعا: “هذا لا يعنى عدم الزيادة وانما زيادة الإيجارات بنسبة معقولة بنسبة لا تزيد عن 10 إلى 15% وزيادة مساكن محدودى الدخل استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالأشخاص الاعتبارية، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط”.





اقترح أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش

واقترح أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.

تكليف لجنة مشتركة

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهم



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