الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

أزمة قوية تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري وجود نقص بنحو 7500 جندي في الخدمة النظامية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، و12 ألفا في الدعم القتالي.

 

هيئة البث الإسرائيلية: 7500 جندي نقصا في جيش الاحتلال 

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي تشهدها إسرائيل بسبب تجنيد الحريديم، حيث يرفض المتشددون الانضمام للخدمة العسكرية بالرغم من إرسال أوامر استدعاء لهم.

 أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية،  أن  المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم إرسال أوامر تجنيد للحريديم بما يتوافق مع متطلبات الجيش، وقرار سابق للمحكمة.

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المحكمة العليا تطلب من الحكومة توضيح عدم تجنيد الحريديم

وأفادت صحيفة هآرتس  الإسرائيلية" "أمهلت المحكمة الحكومة حتى 24 يونيو المقبل، كما طالب الأمر الحكومة بتبيان أسباب عدم تنفيذها قرار المحكمة السابق بتجنيد الحريديم".

ومن جانبه قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية تزيد الأعباء على جنود الاحتياط بدلا من تجنيد الحريديم... سنضع حدا لعدم تجنيد الحريديم في الجيش ومن لا يتجند منهم لن يحصل من الدولة على أموال".

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جيش الاحتلال الحريديم إسرائيل

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