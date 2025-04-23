الطبيعة تثأر من الاحتلال، اندلاع حرائق هائلة بمدن إسرائيلية تصيب سكانها بالذعر (فيديو)

حريق هائل في إسرائيل، حالة من الذعر انتشرت بين المستوطنين الإسرائيليين، بسبب اندلاع حرائق هائلة في منطقة بيت شيمش بالقرب من القدس، وساعدت رياح الخماسين القوية في انتشار النيران، بين المستوطنات في الأراضي المحتلة بالقدس، والتي يقطنها اليهود الإسرائيليون.

اندلاع حريق هائل داخل إسرائيل المحتلة

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا" اندلاع عدة حرائق، اليوم الأربعاء، داخل مدن إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب حرارة الجو الشديدة، حيث تعمل العشرات من فرق الإطفاء على منع انتشار الحريق، المشتعلة منذ الصباح.



وأشارت "معًا" إلى اضطرار عدد من سائقي المركبات، من سكان مناطق الاحتلال الإسرائيلي، لتركها في الشارع ومغادرة المكان بعيدًا عن الأخطار، حيث عمل 50 طاقم إطفاء وطائرتان ومروحية على إطفاء الحريق، الذي اندلع بالقرب من الطريق السريع رقم 6 في منطقة وسط القدس.

وأكد الخبراء أن النيران انتشرت بسبب الرياح النشطة، وعملت طواقم الإطفاء في وقت واحد على الأرض ومن الجو لاحتواء الحريق، لكنهم لم يتمكنوا.

الاحتلال يغلق طرق سريعة أمام حركة المرور

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الطريق السريع 38 باتجاه القدس أمام حركة المرور، في أعقاب الحريق الذي اندلع في منطقة بيت شيمش، ويعمل حوالي 50 طاقم إطفاء في مكان إندلاع النيران الهائلة، بمساعدة أربع طائرات إطفاء، وطائرة هليكوبتر إطفاء.

وقامت الحماية المدنية التابعة لـ الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء بلدتين، وترك السائقين مركباتهم بسبب الحرارة الشديدة والرياح القوية التي أدت لتأجيج حرائق الأحراش، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"

בעקבות שריפה בשטח פתוח: כביש 6 נחסם לתנועת כלי רכב במחלף שורק לצפון ובמחלף נשרים לדרום. אנשים עוזבים רגלית את הרכבים מהכביש בגלל השריפה@noam_goldberg1 pic.twitter.com/mpGyfGmy3q — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2025

وتم إخلاء "إشتول ومسيلات تسيون" من سكان المستوطنين الإسرائيليين؛ وقام سائقو السيارات بالسير مشيُا على الأقدام على طول الطريق 6؛ وتوقف خدمة القطارات بالقرب من رحوفوت، بسبب اقتراب النيران من السكة الحديدية؛ وانتشار فرق الإطفاء على الأرض وفي الجو.

إخلاء بلدتين وسط القدس بعد انتشار الحرائق

وقامت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، بإخلاء بلدتين وسط القدس، بعد انتشار عدد من الحرائق بسرعة، وسط ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية، حيث تم إخلاء بلدتي إشتول ومسيلات تسيون من المستوطنين اليهود، نتيجة للحريق في منطقة بيت شيمش، وأغلقت الشرطة طريق 38، الشريان رئيسي لحركة المرور من المنطقة إلى القدس.

שריפה בשטח פתוח ליד כביש 44 באזור תרום שבמועצה האזורית מטה יהודה. הכביש חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים בעקבות שריפה. במקום פועלים שבעה צוותי כיבוי, 14 צוותים נוספים בדרכם. כמו כן, פועלים בזירה שני מטוסי כיבוי ושני מטוסים בדרכם לסיוע מהאוויר@HGoldich @VeredPelman pic.twitter.com/e3255E7kY6 — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2025



وكان الحريق قد اندلع في البداية بالقرب من موشاف تاروم القريب من المدينة الواقعة في وسط البلاد، حيث أدت الرياح القوية إلى توهج النيران وانتشارها، بينما كانت الفرق تكافح الحريق على الأرض بدعم من أربع طائرات.

وظهر الدخان في القدس، بحسب "تايمز أو إسرائيل" العبرية، حيث اندلع الحريق على بُعد حوالي 25 كيلومترًا، مما تسبب في انخفاض مستويات جودة الهواء؛ واقتربت ألسنة اللهب الناجمة عن حريق ثانٍ من الطريق رقم 6، وهو طريق سريع رئيسي، ما أجبر الشرطة على إغلاق الطريق بالقرب من بلدتي بتاحيا وبديا.

وأظهرت اللقطات، التي رصدها النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سير حشودًا من الناس على الأقدام، على طول الطريق السريع بالقرب من رحوفوت محاطين بالدخان الكثيف.

نشوب حريق فى سكك حديد الاحتلال الإسرائيلي

كما نشب حريق فى سكك حديد الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى تعطل حركة القطارات، وحدوث وتأخير كبير في المواعيد، وإلغاء بعضها، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

תיעוד: פינוי ילדים ליד מוקדי האש בשריפות הענק בשפלה@hadasgrinberg pic.twitter.com/y61JH4bSsM — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2025



وقالت القناة "12" العبرية: إنه "إندلاع حريق بالقرب من المسارات في منطقة يفنه، تسببت في تأخيرات وتغييرات في حركة القطارات في مناطق يفنه وأشدود وأشكلون".

كما تسبب الحريق في انقطاع خطوط الكهرباء، وتوقف حركة القطارات في المنطقة بشكل مؤقت، ونتج ذلك عن حريق غابات عند تقاطع بن زكاي، حيث تعمل عدة فرق في الموقع لاحتواء الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق مفتوحة أخرى.

وأكدت شركة سكك حديد الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها أن "الحريق الذي وقع بالقرب من المسارات في منطقة يفنه، وتحت إشراف مسؤولي الإطفاء، تسبب في تأخيرات وتغييرات في حركة القطارات في مناطق يفنه وأشدود وعسقلان".

الدخان الكثيف يغطي المدن، فيتو



وشهدت اليوم، الأربعاء اضطرابات إضافية في حركة القطارات بمنطقة بيت شيمش وفي قطار حيفا- تل أبيب، وتوقفت خدمات القطارات في المنطقة مع اقتراب ألسنة اللهب من السكة الحديدية.

ويشهد الكيان الإسرائيلي صيفا طويلًا وحارًا وجافا، حيث تكون الظروف مهيأة لاندلاع حرائق الغابات، حيث اندلعت حرائق كبيرة في أعوام( 1989 و1995 و2010 و2015 و2019 و2021 و2023) تُظهر النماذج المناخية أن مثل هذه الحرائق واسعة النطاق تزداد تواترًا، وتنتشر بسرعة أكبر، ويرجع ذلك إلى الأزمة المناخية التي ترفع درجات الحرارة وتتسبب في فصول صيف أكثر "تطرفا" مع ظروف أكثر جفافا.

وأثار مقطع الحريق الهائل في الداخل الإسرائيلي ردود افعال واسعة، وأرجع النشطاء حدوث الحريق إلى ما وصفوة بجنود السماء، قائلين: "بعد الوشق المصري وسمكه القرش، تأتي رياح عاتية جند من جنود الله".

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