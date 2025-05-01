الخميس 01 مايو 2025
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اقتصاد

موعد التدريب الصيفي للطلبة في بنك التجاري الدولي CIB

البنك التجاري، فيتو
البنك التجاري، فيتو

يتساءل العديد من الطلاب عن موعد التدريب في البنك التجاري الدولي CIB.

ومن جانبهم أوضح مسؤولو البنك التجاري CIB أنه يبدأ التدريب في يوليو مع وجود تدريب في أغسطس أن لم يكن يوليو مناسب.

يبحث الكثيرون عن شروط  الحصول على قرض شخصي من البنك التجاري الدولي CIB، وكشف البنك التجاري الدولي تفاصيل الحصول علي القرض وفق الشروط التالي

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.
الحد الأدنى لصافي الراتب: 5,000  جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري 20,000 جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.
التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة.
وتضم قائمة المستندات المطلوبة للحصول علي قرض من البنك التجاري الدولي cib:
 نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث
 لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.
 لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.
ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية التحويل بين حسابات العملاء من عملة أجنبية إلى أخرى. 

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية آخر يمكن حدوثه بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل  ولحسابات خارج البنك. 

وأضاف مسئولو البنك التجاري أن التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

ويتساءل عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استبدال أو إيقاف بطاقات الخصم المباشر من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري أنه يمكن للعملاء بالفعل استبدال أو إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB.

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